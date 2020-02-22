В Сети появилось фото, на котором Алла Пугачева кормит Максима Галкина блинами

В кадре можно увидеть, как Примадонна заботится о своем муже. Максим Галкин расположился за столом со стаканом сока в руке. Также на фото можно заметить блины, яйца, клубнику и огурцы. Фанаты звездной пары положительно оценили архивный сюжет и засыпали знаменитостей комплиментами. Одни писали, что благодаря Пугачевой и ее супругу они верят в бесконечную любовь. Другим понравилась уютная домашняя обстановка на снимке. Многие поклонники пожелали знаменитостям счастья и приятного аппетита. Одна из интернет-пользовательниц пришла в восторг от розового платья исполнительницы, в котором она позировала для кадра.Галкин и его избранница 6 лет назад стали родителями двойняшек Лизы и Гарри. В этом году дети пойдут в первый класс, а сейчас готовятся к школе, занимаясь с репетиторами. Ребята изучают французский язык.