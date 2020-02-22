Масленица в 2020 году: Дата празднования, особенности и традиции





Масленица праздновалась еще на Руси, а связана она, по разным версиям, с прославлением Ярилы или Велеса. Народ провожал уходящую зиму, а массовые гуляния всегда сопровождались кострами, а также главными атрибутами – колесом и чучелом. После принятия Христианства Масленица стала преддверием Великого поста. В древние времена этот праздник носил название Сырная седмица, когда разрешалось употреблять только молочные продукты и рыбу. Однако в современности люди готовят множество блюд к праздничному столу, но главными остаются блины.Согласно традиции, Масленичная неделя начиналась с подготовки развлечений и выпекания первого праздничного блина. Во вторник в русских деревнях устраивали смотрины, но свадьбу могли сыграть только после Пасхи. В среду теща может угостить блинами зятя, а в четверг праздновалась так называемая Широкая Масленица. Лишь в пятницу мать хозяйки дома наведывается к зятю, чтобы он угостил ее блинами. В субботу молодые невестки приглашали к себе родственников мужа, а в воскресенья проводились проводы с торжественным сожжением чучела.