Компания Volkswagen представила модель Caddy нового поколения
Компания Volkswagen представила модель Caddy нового поколения. Немецкий производитель продемонстрировал внешний вид фургона, а также рассказал о его некоторых технических особенностях.
Известно, основой новинки стала модульная платформа MQB, позволяющая конструкторам более широко комбинировать различные комплектующие. В салоне Volkswagen Caddy могут располагаться семь пассажирских мест или просторное багажное отделение. Благодаря широко расставленным задним колёсам транспортное средство может вместить больше груза. При этом уровень комфорта и оснащения полукоммерческого автомобиля достаточно высок. Машина получила панорамный люк, электронного помощника при парковке, круиз-контроль, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, а также электронную приборную панель. Под капотом автомобиля мотористы установили 2.0-литровый дизельный силовой агрегат, генерирующий 122 лошадиные силы.
В настоящий момент неизвестно - какова стоимость Volkswagen Caddy. Производитель не раскрывает эту информацию. Зато уже объявлен календарь начала продаж новинки. В октябре текущего года средство передвижения появится на мировом рынке, но до России оно не доберётся не раньше 2021 года.
Известно, основой новинки стала модульная платформа MQB, позволяющая конструкторам более широко комбинировать различные комплектующие. В салоне Volkswagen Caddy могут располагаться семь пассажирских мест или просторное багажное отделение. Благодаря широко расставленным задним колёсам транспортное средство может вместить больше груза. При этом уровень комфорта и оснащения полукоммерческого автомобиля достаточно высок. Машина получила панорамный люк, электронного помощника при парковке, круиз-контроль, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, а также электронную приборную панель. Под капотом автомобиля мотористы установили 2.0-литровый дизельный силовой агрегат, генерирующий 122 лошадиные силы.
В настоящий момент неизвестно - какова стоимость Volkswagen Caddy. Производитель не раскрывает эту информацию. Зато уже объявлен календарь начала продаж новинки. В октябре текущего года средство передвижения появится на мировом рынке, но до России оно не доберётся не раньше 2021 года.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:35