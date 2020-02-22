Компания Volkswagen представила модель Caddy нового поколения





Известно, основой новинки стала модульная платформа MQB, позволяющая конструкторам более широко комбинировать различные комплектующие. В салоне Volkswagen Caddy могут располагаться семь пассажирских мест или просторное багажное отделение. Благодаря широко расставленным задним колёсам транспортное средство может вместить больше груза. При этом уровень комфорта и оснащения полукоммерческого автомобиля достаточно высок. Машина получила панорамный люк, электронного помощника при парковке, круиз-контроль, мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем, а также электронную приборную панель. Под капотом автомобиля мотористы установили 2.0-литровый дизельный силовой агрегат, генерирующий 122 лошадиные силы.В настоящий момент неизвестно - какова стоимость Volkswagen Caddy. Производитель не раскрывает эту информацию. Зато уже объявлен календарь начала продаж новинки. В октябре текущего года средство передвижения появится на мировом рынке, но до России оно не доберётся не раньше 2021 года.