На Украине 83-летняя пенсионерка “воскресла” спустя 10 часов после смерти





Врачи успели констатировать смерть 83-летней гражданки Украины, а ее родственники уже сделали все необходимые приготовления для проведения похорон. В частности, были заказаны поминальный обед и отпевание, а также выкопана могила, но “покойница” неожиданно очнулась. До этого она пролежала 10 часов, не подавая признаков жизни. По словам ее родственников, гражданке стало плохо без видимых на то причин, а прибывшие на вызов медики не обнаружили пульс. После внезапного пробуждения ее перевезли в реанимацию, после чего она даже смогла дать интервью журналистам.Местный врач-терапевт впервые столкнулся с подобным случаем, а священник назвал произошедшее “чудом”.