Инсайдеры рассекретили дизайн смартфона Redmi Note 9 Pro

В настоящий момент точная дата появления в продаже смартфона Redmi Note 9 Pro неизвестна. Ожидается, что это произойдёт весной. Тем не менее, уже сейчас все желающие получили возможность увидеть внешний вид устройства. Инсайдеры выложили изображения, на которых можно рассмотреть немало важных деталей.В первую очередь эксперты, изучив новинку, отметили, что она визуально сильно отличается от предыдущей модели. Особенно это выражается в компоновке основной камеры. Конструкторы снабдили гаджет четырьмя модулями разного назначения, самым производительным из которых является линза с матрицей 64 Мп. Все объективы расположены горизонтально и последовательно, а в центре имеется вспышка. Больше ничего на задней панели нет, потому специалисты предположили: дактилоскопический датчик скрывается либо на торцевой поверхности, либо помещён под переднюю панель. Фронтальная камера находится в верхней части экрана в небольшом вырезе. В настоящий момент такое решение всё чаще применяется и на недорогих моделях, которой и является Redmi Note 9 Pro.По некоторым данным, основой устройства станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio G70. В качестве графического ускорителя производитель использует чип Mali-G52 2EEMC2. Беспроводные сети формата 5G аппарат не поддерживает.