Инсайдеры рассекретили дизайн смартфона Redmi Note 9 Pro
Инсайдеры опубликовали в Сети качественные рендерные изображения смартфона Redmi Note 9 Pro. Этим они рассекретили не только дизайн девайса, но и некоторые его технические особенности.
В настоящий момент точная дата появления в продаже смартфона Redmi Note 9 Pro неизвестна. Ожидается, что это произойдёт весной. Тем не менее, уже сейчас все желающие получили возможность увидеть внешний вид устройства. Инсайдеры выложили изображения, на которых можно рассмотреть немало важных деталей.
В первую очередь эксперты, изучив новинку, отметили, что она визуально сильно отличается от предыдущей модели. Особенно это выражается в компоновке основной камеры. Конструкторы снабдили гаджет четырьмя модулями разного назначения, самым производительным из которых является линза с матрицей 64 Мп. Все объективы расположены горизонтально и последовательно, а в центре имеется вспышка. Больше ничего на задней панели нет, потому специалисты предположили: дактилоскопический датчик скрывается либо на торцевой поверхности, либо помещён под переднюю панель. Фронтальная камера находится в верхней части экрана в небольшом вырезе. В настоящий момент такое решение всё чаще применяется и на недорогих моделях, которой и является Redmi Note 9 Pro.
По некоторым данным, основой устройства станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio G70. В качестве графического ускорителя производитель использует чип Mali-G52 2EEMC2. Беспроводные сети формата 5G аппарат не поддерживает.
В настоящий момент точная дата появления в продаже смартфона Redmi Note 9 Pro неизвестна. Ожидается, что это произойдёт весной. Тем не менее, уже сейчас все желающие получили возможность увидеть внешний вид устройства. Инсайдеры выложили изображения, на которых можно рассмотреть немало важных деталей.
В первую очередь эксперты, изучив новинку, отметили, что она визуально сильно отличается от предыдущей модели. Особенно это выражается в компоновке основной камеры. Конструкторы снабдили гаджет четырьмя модулями разного назначения, самым производительным из которых является линза с матрицей 64 Мп. Все объективы расположены горизонтально и последовательно, а в центре имеется вспышка. Больше ничего на задней панели нет, потому специалисты предположили: дактилоскопический датчик скрывается либо на торцевой поверхности, либо помещён под переднюю панель. Фронтальная камера находится в верхней части экрана в небольшом вырезе. В настоящий момент такое решение всё чаще применяется и на недорогих моделях, которой и является Redmi Note 9 Pro.
По некоторым данным, основой устройства станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio G70. В качестве графического ускорителя производитель использует чип Mali-G52 2EEMC2. Беспроводные сети формата 5G аппарат не поддерживает.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:15