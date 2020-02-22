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Медики назвали главные продукты в рационе, повышающие риск развития артрита и рака

Медики назвали главные продукты в рационе человека, способные повысить шансы на развитие артрита и рака. Связь данных заболеваний уже научно доказана.

Дело в том, страдающие от ревматоидного артрита граждане часто становятся жертвами хронического воспаления, негативно воздействующего на иммунитет. При сбоях в работе системы риск столкнуться с онкологией заметно выше. Чтобы снизить вероятность развития болезни, важно исключить из меню переработанное мясо, в том числе всевозможные копчености и колбасы. Они содержат в себе массу насыщенных жиров, а также нитраты, нитриты и другие вещества, способные спровоцировать данную проблему.

Опасными могут стать шашлык и прочие изделия, которые готовятся при высоких температурах. Исследования демонстрируют, что такие продукты повышают риск развития рака поджелудочной на 60%. Убрать из меню желательно рафинированные углеводы, повышающие уровень сахара в крови. Отрицательное воздействие оказывают и гидрогенизированные масла, их можно найти во многих обработанных продуктах, например, в пирожных, крекерах и прочих сладостях.

С осторожностью следует налегать на соль, сахар и молочные продукты. Они в состоянии усугубить воспалительные процессы в суставах. Медики советуют готовить самостоятельно, поскольку в магазинной еде часто содержатся нездоровые добавки.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:06

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