Звезда "Дом-2" Эрика Кишева доказала, что ампутировала "мужской орган"
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» выложила в своём профиле Instagram достаточно пикантную фотографию. На снимке Эрика раздвинула ноги, чтобы продемонстрировать многочисленным хейтерам, что у неё нет «мужского органа».
Эрику Кишеву постоянно донимают вопросами по поводу её гендерной принадлежности. Когда девушка пришла на телестройку, она и не думала что-либо скрывать от участников и телезрителей и прямо заявила, что является трансгендером. Она раньше была парнем с восточным именем Тахир, теперь же превратилась в пышногрудую брюнетку по имени Эрика.
Накануне, чтобы раз и навсегда заставить замолчать, сомневающихся в её полном перевоплощении людей, девушка выложила у себя на страничке весьма необычную фотографию. Эрика продемонстрировала, что у неё между ног нет ничего лишнего, и оставила довольно таки токсичный комментарий, при этом не обделённый ноткой юмора. В нём девушка ответила всем хейтерам, куда, а точнее в кого, она спрятала своё «мужское достоинство».
Эрику Кишеву постоянно донимают вопросами по поводу её гендерной принадлежности. Когда девушка пришла на телестройку, она и не думала что-либо скрывать от участников и телезрителей и прямо заявила, что является трансгендером. Она раньше была парнем с восточным именем Тахир, теперь же превратилась в пышногрудую брюнетку по имени Эрика.
Накануне, чтобы раз и навсегда заставить замолчать, сомневающихся в её полном перевоплощении людей, девушка выложила у себя на страничке весьма необычную фотографию. Эрика продемонстрировала, что у неё между ног нет ничего лишнего, и оставила довольно таки токсичный комментарий, при этом не обделённый ноткой юмора. В нём девушка ответила всем хейтерам, куда, а точнее в кого, она спрятала своё «мужское достоинство».