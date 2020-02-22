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Смартфон Huawei P40 Pro может получить супербыстрый Wi-Fi 6+

Инсайдеры назвали особенность ожидаемого девайса Huawei P40 Pro. По их мнению, смартфон может получить супербыстрый Wi-Fi 6+.
Смартфон Huawei P40 Pro может получить супербыстрый Wi-Fi 6+

Организация Wi-Fi Alliance в 2018 году изменила привычные принципы именования стандартов беспроводных сетей Wi-Fi. Теперь по их новой классификации стандарт 802.11ax получил название Wi-Fi 6. Именно в этом году в продаже начали появляться аппараты, поддерживающие его. Известно, производительности данного стандарта хватает, чтобы обеспечивать передачу со скоростью 1 200 Мбит/с, но пока пиковые скорости не превышают 900 Мбит/с. В Huawei считают такие показатели неубедительными и работают над собственными решениями, позволяющими превзойти данные параметры. Представители бренда заявляют, что уже в 2018 они располагали технологией, обеспечивающей лучшие показатели. Речь идёт о "умном" телефоне Mate 20.

Несмотря на уже имеющийся стандарт, позволяющий превзойти конкурентов, в Huawei работают над ещё более быстрой сетью, которая по своим показателям могла бы называться Wi-Fi 6+. По некоторым данным, именно эту новинку получат смартфоны P40 и P40 Pro. Не исключено, что в перспективе в продаже появятся и роутеры, обеспечивающие более быстрое соединение.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:50

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