В МИД России отреагировали на решение суда в Гааге по претензиям Украины





Киев считает нарушением РФ суверенного права на пользование акваторией и континентальным шельфом морских зон, которые прилегают к Крыму. Речь идет в том числе о Керченском проливе и Азовском море, поскольку Украина считает нарушающим закон возведение моста, а также остановку судов, направляющихся в города Мариуполь и Бердянск.Однако в МИД РФ этот иск посчитали попыткой вернуть полуостров, а также выступили с призывом установить, какое государство следует считать прибрежным по отношению к полуострову. Российская сторона намерена ответить меморандумом и предоставить соответствующего содержания документ до конца лета 2020. Этот спор был инициирован украинской стороной в сентябре 2016 года с требованием возместить нанесенный ущерб.