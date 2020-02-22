Поклонники заподозрили Алёну Хмельницкую в желании вернуть Тиграна Кеосаяна после публикации стихотворения

Знаменитости оформили развод в 2014 году, чем шокировали общественность, поскольку были женаты 20 лет. Тем не менее сейчас у Тиграна Кеосаяна есть другая семья, да и артистка встречается с молодым бойфрендом. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения и остались близки друг другу. Однако поклонники звездной пары до сих пор верят в воссоединение кумиров. Недавно Алёна Хмельницкая разместила в своем блоге стихотворение Веры Полозковой, после чего фанаты решили, что она хочет вернуть режиссёра. При этом сама актриса отрицает желание сойтись с ним, но подписчики подозревают ее в лукавстве.Артистка неоднократно говорила журналистам, что после развода ее отношения с бывшим мужем стали лучше. По словам Хмельницкой, она совсем не жалеет о расторжении брака.