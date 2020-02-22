Стали известны цены и комплектации Chery Tiggo 8 для России





Компания Chery, выводя Tiggo 8 на рынок России, подготовилась к конкуренции и сосредоточила внимание на зимнем пакете. Машина получила 5-летнюю гарантию на дефекты лакокрасочного покрытия, нанесённого на оцинкованную сталь, а также подогрев многих элементов салона, включая передние сидения, руль, заднего стекла, зеркал заднего вида, а также форсунки омывателя стекла. Главной особенностью флагманского кроссовера является трёхрядный салон и наличие трёх экранов интерьера.Самым большим, 10,25-дюймов, является сенсорный дисплей для управления мультимедийным центром. Кроме того, в зависимости от выбранной комплектации владелец получает не только кожаные сиденья европейского типа, но и возможность запустить двигатель, а также открыть двери и багажное отделение без ключа. В отличие от опциональной комплектации тут выбрать силовой агрегат нельзя. Китайский производитель предлагает безальтернативный 2,0-литровый турбированный дизельный мотор, адаптированный под бензин АИ-92. Работать он будет в паре с клиноцепным вариатором, который компания разработала самостоятельно. Дорожный просвет машины достигает 190 мм.В настоящий момент уже известны все цены на новинку. Наиболее доступная базовая версия обойдётся покупателю в 1 миллион 479 тысяч рублей, но в России она появится не раньше 2021 года. На протяжении текущего года Chery Tiggo 8 будет доступен только в максимальной комплектации с семью посадочными местами. Топовый вариант стоит 1 миллион 699 тысяч, а купить его появится возможность уже в марте.