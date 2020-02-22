Сын Алики Смеховой Макар сломал ногу на уроке физкультуры в школе

Певица поделилась с фолловерами совместным фото с 12-летним наследником, на котором нежно его обнимала. По словам Алики Смеховой, ребенок сломал правую ногу после того, как неудачно выполнил упражнение на уроке физкультуры. Это произошло накануне Дня Защитника Отечества, поэтому сын знаменитости выглядит в кадре немного грустным. Тем не менее родительница придумала, как поднять ему настроение.Артистка обратилась к сотрудникам одного из магазинов детской одежды и устроила примерку в своем доме. Через 3 недели школьник снимет гипс и сможет ходить в обновках. В комментариях поклонники поддержали сына звезды эстрады теплыми словами. Год назад наследник Смеховой сломал левую руку и тоже на протяжении некоторого времени ходил с гипсом. Тот перелом оказался первым в жизни мальчика.