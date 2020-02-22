Ученые из США назвали опасные для здоровья стили плавания





Ученые пришли к выводу, что на протяжении нескольких тысяч лет люди учились плавать, чтобы скрываться от врагов или ради ведения охоты. Первые задокументированные соревнования пловцов состоялись в Венеции в начале XVI века. Вскоре школы по обучению плаванию начали появляться в Великобритании, Германии, Франции и России. При этом техники движения в бассейне и в открытой воде существенно отличаются, что впервые сравнили ученые Чикагского института реабилитации.Тогда выяснилось, что травмоопасность плавания в бассейне на 57% выше, чем в природном водоеме. В современности довольно распространено лечить болезненные ощущения в теле занятиями в бассейне, в связи с чем посетители часто принимаются копировать разные стили, чем усугубляют свою проблему. Оздоровительной не может считаться техника пляжного брасса, поскольку есть риск нарушения кровообращения и травмирования шейных позвонков. Опасной в условиях бассейна назвали также “велосипед” из-за увеличения нагрузки на поясницу и колени. В "малой воде" не стоит также налегать на кроль и баттерфляй.Эксперты советуют делать разминку перед заплывом и медленно переходить от размеренного темпа к высокоактивному.