Ученые из США назвали опасные для здоровья стили плавания
Ученые из США выяснили, какие стили плавания могут быть опасны для здоровья. Результаты собственного исследования презентовали сотрудники из Американского археологического института.
Ученые пришли к выводу, что на протяжении нескольких тысяч лет люди учились плавать, чтобы скрываться от врагов или ради ведения охоты. Первые задокументированные соревнования пловцов состоялись в Венеции в начале XVI века. Вскоре школы по обучению плаванию начали появляться в Великобритании, Германии, Франции и России. При этом техники движения в бассейне и в открытой воде существенно отличаются, что впервые сравнили ученые Чикагского института реабилитации.
Тогда выяснилось, что травмоопасность плавания в бассейне на 57% выше, чем в природном водоеме. В современности довольно распространено лечить болезненные ощущения в теле занятиями в бассейне, в связи с чем посетители часто принимаются копировать разные стили, чем усугубляют свою проблему. Оздоровительной не может считаться техника пляжного брасса, поскольку есть риск нарушения кровообращения и травмирования шейных позвонков. Опасной в условиях бассейна назвали также “велосипед” из-за увеличения нагрузки на поясницу и колени. В "малой воде" не стоит также налегать на кроль и баттерфляй.
Эксперты советуют делать разминку перед заплывом и медленно переходить от размеренного темпа к высокоактивному.
Ученые пришли к выводу, что на протяжении нескольких тысяч лет люди учились плавать, чтобы скрываться от врагов или ради ведения охоты. Первые задокументированные соревнования пловцов состоялись в Венеции в начале XVI века. Вскоре школы по обучению плаванию начали появляться в Великобритании, Германии, Франции и России. При этом техники движения в бассейне и в открытой воде существенно отличаются, что впервые сравнили ученые Чикагского института реабилитации.
Тогда выяснилось, что травмоопасность плавания в бассейне на 57% выше, чем в природном водоеме. В современности довольно распространено лечить болезненные ощущения в теле занятиями в бассейне, в связи с чем посетители часто принимаются копировать разные стили, чем усугубляют свою проблему. Оздоровительной не может считаться техника пляжного брасса, поскольку есть риск нарушения кровообращения и травмирования шейных позвонков. Опасной в условиях бассейна назвали также “велосипед” из-за увеличения нагрузки на поясницу и колени. В "малой воде" не стоит также налегать на кроль и баттерфляй.
Эксперты советуют делать разминку перед заплывом и медленно переходить от размеренного темпа к высокоактивному.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:11