Новое поколение Mazda 6 не появится до 2022 года





Стало известно, что новое поколение Mazda 6 имеется в планах конструкторов, но ожидать машину в этом или даже следующем году не имеет смысла. Пока выход очередной генерации автомобиля запланирован на март 2020 года, но точная ли это дата, не сообщается. Тем не менее, имеется информация о технической составляющей средства передвижения. Его основой станет уже проверенная платформа, которая была создана совместно с ещё одним автомобильным брендом из Японии. Не исключено, она станет базой и ещё для одной машины, а именно для флагманского кроссовера Mazda CX-9. Этой модели предстоит занять самую верхнюю ступень в иерархии сегмента SUV концерна.В то же время производитель готовит духовного наследника недавно снятого с производства Mazda RX-8. Эту модель поставят на новую платформу, которая уже разрабатывается. Её особенностью станет продольное расположение силового агрегата, что значительно расширит возможности конструкторов. В перспективе это транспортное средство может выйти не только с классическим ДВС, но также с гибридной установкой и исключительно с электромотором.