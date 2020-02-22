Принц Гарри и Меган Маркл потеряли «королевский» титул для своего сайта в Instagram





35-летний Принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл лишись права на использование титулов герцогов и прилагательного «королевский» в бизнесе и обществе. Букингемский дворец заявил, что бренд «Sussex Roayl» противоречит установленному британскому законодательству, потому не стоит рассматривать вето, как личное указание королевы.Как известно, «мятежные» супруги, переехавшие в Канаду, потратили огромные суммы на регистрацию собственного «королевского» товарного знака, создание официального сайта и аккаунта в сети Instagram. Согласно британскому запрету, принц Гарри и его жена должны полностью переформатировать свой бизнес план и вложить немало сил и средств на разработку нового названия.Официальный представитель герцогов сообщил, что начиная с марта 2020 года Меган Маркл и принц Гарри не будут использовать бренд «Sussex Roayl» до следующих переговоров статуса супругов в Букингемском дворце через год.