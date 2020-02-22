Медики рассказали о пагубном влиянии овсяной крупы быстрого приготовления для некоторых категорий людей





В результате эксперимента специалисты выяснили, что пакетированная овсянка не только бесполезна с точки зрения насыщения организма необходимыми микроэлементами, но и опасна для здоровья. Чаще всего производители изготавливают свою продукцию с высоким содержанием сахара и синтетических добавок. Плющенное зерно быстрого приготовления замедляет процесс похудения и метаболизм, а также вызывает постоянное чувство голода.Овсяная крупа является источником фитиновой кислоты, которая в чрезмерном количестве провоцирует вымывание кальция из костной ткани человека. Из-за такого пагубного влияния даже молодые люди оказываются в зоне риска из-за возникновения преждевременного остеопороза. Кроме того, диетологи не рекомендуют регулярно употреблять зерновую кашу пациентам с нарушениями работы органов ЖКТ, поскольку продукция, особенно некачественного производителя, может обострить воспалительные заболевания кишечника, например СРК.Если же человек не страдает от целиакии, избытка веса и хронических недугов пищеварительного тракта, диетологи рекомендуют употреблять недробленые виды овсяной каши длительной варки не чаще 5-ти раз в неделю.