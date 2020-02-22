Елена Яковлева перед грядущим днем рождения стала выглядеть моложе своего возраста

Новое фото знаменитости привлекло внимание ее фолловеров в Instagram. Подписчиков поразила внешность Елены Яковлевой, которая позировала перед камерой в сером джемпере и с новой прической. Глядя на кадр, фанаты отметили, что кожа кумира выглядит безупречно. В подписи к сюжету интернет-пользователи оставили много приятных комментариев, обратив внимание на цветущий вид артистки. Одни называли ее королевой, а другие утверждали, что звезда отечественного кино выглядит неотразимо.В браке Яковлевой с Валерием Шальных у нее родился сын Денис. Долгое время молодой человек не мог найти свое дело. Сначала он работал фитнес-тренером, а теперь снова ищет себя. Наследник актрисы почти все свое тело покрыл татуировками, однако недавно решил от некоторых избавиться. В своем блоге бодибилдер размещает странные фото, на которых демонстрирует результаты преображения.Ранее артистка говорила, что не боится стареть, а в студии одной из программ призналась в использовании косметологических услуг и пластики. Как отмечала знаменитость, из-за напряженного графика она не может много времени уделять своей внешности.