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Елена Яковлева перед грядущим днем рождения стала выглядеть моложе своего возраста

В марте Елене Яковлевой исполнится 59 лет, однако это не мешает ей выглядеть моложе своего возраста. Недавно актриса восхитила поклонников своим внешним видом.
Елена Яковлева перед грядущим днем рождения стала выглядеть моложе своего возраста

Новое фото знаменитости привлекло внимание ее фолловеров в Instagram. Подписчиков поразила внешность Елены Яковлевой, которая позировала перед камерой в сером джемпере и с новой прической. Глядя на кадр, фанаты отметили, что кожа кумира выглядит безупречно. В подписи к сюжету интернет-пользователи оставили много приятных комментариев, обратив внимание на цветущий вид артистки. Одни называли ее королевой, а другие утверждали, что звезда отечественного кино выглядит неотразимо.

В браке Яковлевой с Валерием Шальных у нее родился сын Денис. Долгое время молодой человек не мог найти свое дело. Сначала он работал фитнес-тренером, а теперь снова ищет себя. Наследник актрисы почти все свое тело покрыл татуировками, однако недавно решил от некоторых избавиться. В своем блоге бодибилдер размещает странные фото, на которых демонстрирует результаты преображения.

Ранее артистка говорила, что не боится стареть, а в студии одной из программ призналась в использовании косметологических услуг и пластики. Как отмечала знаменитость, из-за напряженного графика она не может много времени уделять своей внешности.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:23

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