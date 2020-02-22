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Audi рассекретила характеристики первого "заряженного" электромобиля e-tron S

Компания Audi готовится к выпуску первого "заряженного" электромобиля e-tron S. В настоящий момент представители немецкого бренда озвучили технические характеристики самой быстрой версии модели.
Audi рассекретила характеристики первого "заряженного" электромобиля e-tron S

Как стало известно, в техническом плане версия Audi e-tron S является преемницей ранее вышедшего автомобиля e-tron quattro с трёхмоторной схемой. В новинке инженеры также использовали два электромотора на задней оси и один установили спереди. Такая схема позволяет реализовать систему управления вектором тяги. В итоге, по сравнению с предшественником, новинка развивает 503 лошадиные силы при крутящем моменте на уровне 973 Нм.

Такой показатель достигается в режиме overboost, стандартная же мощность не превысит 435 "лошадок" и 808 Нм. При этом пиковая производительность выросла на 1,2 секунды на 100-метровой дистанции при старте с места и теперь соответствует 4,5 секундам. Максимальная скорость зафиксирована на отметке 210 км/ч. Отмечается, пока нет точных данных, за счёт чего конструкторы сумели поднять скоростные характеристики, но специалисты предполагают, что инженеры решили сократить запас хода, установив меньший аккумулятор. Изначально в e-tron quattro батарея позволяла преодолевать дистанцию в 400 километров.

В настоящий момент неизвестно, сколько будет стоить Audi e-tron S. Также нет точных данных о её дебюте на рынке. Вероятно, модель появится в продаже к концу текущего года. В компании могут представить покупателю одновременно и вариацию e-tron S Sportback.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:30

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