Яна Рудковская появилась на премии «Новое Радио Awards» в эффектном мини-платье

Яркий наряд красного цвета с оголенными плечами и глубоким вырезом подчеркнул фигуру супруги Евгения Плющенко. Бархатный лиф и шифоновая юбка платья дополнили образ знаменитости, а завершили его лакированные ботфорты в тон наряду. Яна Рудковская поделилась с фолловерами в Instagram снимком с мероприятия, а в подписи написала, что таковым в тот вечер был цвет ее настроения. Подопечный представительницы шоу-бизнеса Дима Билан стал лауреатом премии, а награду вместо него получила телеведущая.Также «Новое Радио Awards» посетила Полина Гагарина, примерив дерзкий белый образ. Среди остальных звезд на красной дорожке присутствовали: Виктория Дайнеко, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук и другие артисты.