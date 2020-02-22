Ученые выяснили, когда полезно и вредно помогать другим





В одном из серии экспериментов приняли участие 45 человек, которые решали, как распорядиться небольшим выигрышем. Среди доступных шагов были только передача пожертвования, благотворительность или траты на личные нужды. Все ответы добровольцы давали во время МРТ. Это помогло ученым увидеть, что во время принятия решения у многих была задействована зона полосатого тела и септальной области. Она отвечает за родительскую заботу, но при этом активность в миндалевидном теле, связанная с реакцией на страх и стресс, отсутствовала. Чаще участники решали помогать определенному незнакомцу, если знали некоторые факты о его судьбе.Ученые пришли к выводу, что целевая поддержка конкретных людей помогает здоровью человека, поскольку активизирует работу нужных частей мозга. Однако она не станет полезной, если на протяжении длительного периода времени индивид будет вынужден ухаживать за больным членом семьи.