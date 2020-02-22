Дочь Алсу Микелла Абрамова о селфи с Владимиром Машковым: «Случайно увидела, кто за мной сидит»
Дочь Алсу посетила театр, где с ней произошла интересная ситуация. В один момент Микелла Абрамова решила сделать селфи, как внезапно увидела, что к ней в кадр попал Владимир Машков.
Финалистка детского «Голоса» позировала на камеру своего смартфона, а сзади нее сидел исполнитель роли в сериале «Ликвидация». Владимир Машков решил стать частью снимка, которым дочь Алсу поделилась с поклонниками в Instagram. В подписи к публикации юная артистка отметила, что сначала ничего не подозревала, однако потом увидела актера. Фанаты оценили селфи Микеллы Абрамовой со знаменитостью и написали ей много комплиментов. Подписчики называли звездную наследницу талантливой и хвалили ее необычный голос.
Кроме этого, фолловеры признавались девочке в любви. Одна из интернет-пользовательниц пожелала, чтобы ее дочери были похожими на участницу музыкального конкурса.
Финалистка детского «Голоса» позировала на камеру своего смартфона, а сзади нее сидел исполнитель роли в сериале «Ликвидация». Владимир Машков решил стать частью снимка, которым дочь Алсу поделилась с поклонниками в Instagram. В подписи к публикации юная артистка отметила, что сначала ничего не подозревала, однако потом увидела актера. Фанаты оценили селфи Микеллы Абрамовой со знаменитостью и написали ей много комплиментов. Подписчики называли звездную наследницу талантливой и хвалили ее необычный голос.
Кроме этого, фолловеры признавались девочке в любви. Одна из интернет-пользовательниц пожелала, чтобы ее дочери были похожими на участницу музыкального конкурса.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:46