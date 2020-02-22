Дочь Алсу Микелла Абрамова о селфи с Владимиром Машковым: «Случайно увидела, кто за мной сидит»

Финалистка детского «Голоса» позировала на камеру своего смартфона, а сзади нее сидел исполнитель роли в сериале «Ликвидация». Владимир Машков решил стать частью снимка, которым дочь Алсу поделилась с поклонниками в Instagram. В подписи к публикации юная артистка отметила, что сначала ничего не подозревала, однако потом увидела актера. Фанаты оценили селфи Микеллы Абрамовой со знаменитостью и написали ей много комплиментов. Подписчики называли звездную наследницу талантливой и хвалили ее необычный голос.Кроме этого, фолловеры признавались девочке в любви. Одна из интернет-пользовательниц пожелала, чтобы ее дочери были похожими на участницу музыкального конкурса.