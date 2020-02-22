Специалисты NASA пропустили 11 потенциально опасных для Земли астероидов





ALICE смог проследить за положением планет на орбите Солнца на протяжение 10 тысяч лет. Они изучили пути астероидов, которые имеют высокие шансы столкновения с Землей. Суперкомпьютер создал базу данных, где перечислил космические объекты, которые могли врезаться в планету в прошлом, а также заметил 11 новых опасных аналогов, которые не учитывались в работах NASA.Они могут упасть на Землю в период между 2131-2923 годами. Ученые отметили, что эти космические объекты уже были в опасной близости от Земли или пересекали ее орбиту в прошлом, но сейчас не входят в группу риска. Обнаруженные астероиды имеют размеры в диаметре более 100 метров и могут приблизиться к планете ближе, чем расстояние к Луне.Предполагается, что в NASA не учли данные астероиды из-за их хаотичной орбиты.