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Специалисты NASA пропустили 11 потенциально опасных для Земли астероидов

Астрономы из Лейдена в Нидерландах, используя суперкомпьютер ALICE, нашли 11 потенциально опасных астероидов, которые пропустили в NASA. Свой метод ученые назвали Идентификатором опасных объектов и описали его в научном издании Astronomy & Astrophysics.

ALICE смог проследить за положением планет на орбите Солнца на протяжение 10 тысяч лет. Они изучили пути астероидов, которые имеют высокие шансы столкновения с Землей. Суперкомпьютер создал базу данных, где перечислил космические объекты, которые могли врезаться в планету в прошлом, а также заметил 11 новых опасных аналогов, которые не учитывались в работах NASA.

Они могут упасть на Землю в период между 2131-2923 годами. Ученые отметили, что эти космические объекты уже были в опасной близости от Земли или пересекали ее орбиту в прошлом, но сейчас не входят в группу риска. Обнаруженные астероиды имеют размеры в диаметре более 100 метров и могут приблизиться к планете ближе, чем расстояние к Луне.

Предполагается, что в NASA не учли данные астероиды из-за их хаотичной орбиты.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:38

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