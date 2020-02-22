Чашка теплой воды с добавлением куркумы нормализует давление и сохраняет здоровье печени





По своим полезным свойствам куркума схожа с имбирем, а именно, она может укрепить сосуды, нормализовать артериальное давление и наладить процесс свертываемости крови. Кроме этого, данный продукт помогает печени справиться с переработкой пищевых жиров.В процессе проведения исследования было установлено, что в натуральном красителе куркумине содержатся элементы, которые обладают противовоспалительным действием. Его можно сопоставить по эффективности с кортизоном, который назначают при заболеваниях. Препарат проникает в клетки напрямую и прикрепляется к рецепторам, попадая в самое ядро. Он блокирует возникновение медиаторов, вызывающих и поддерживающих воспалительный процесс.Максимальная польза от этой специи будет тогда, если добавить куркуму в теплую воду. Именно в таком сочетании она действует как натуральный кортизон и активирует механизмы, которые оказывают сопротивление воспалительным процессам. Куркуму необходимо тщательно перемешать в чашке с жидкостью и сразу выпить.