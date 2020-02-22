Психологи рассказали, какие книги полезно читать вечером для избавления от бессонницы





Психологи убеждены, что чтение книг - одно из самых полезных занятий, которому обязательно стоит уделять достаточно времени. Однако некоторые жанры литературы не самые подходящие для изучения перед сном. К примеру, криминальные детективы, трагическая фантастика, триллер, нон-фикшн и даже учебные публикации активизируют мозговую деятельность для красочного воображения или лучшего запоминания информации.Чтобы по-настоящему подготовить подсознание ко сну, лучшего всего читать нейтральные книги, которые не вызывают эмоциональных всплесков и не заставляют сопереживать героям сюжета. К такой литературе можно отнести классическую прозу, лирическую поэзию, исторические романы, а также многочисленные современные жанры.Кроме того, психологи рекомендуют не пренебрегать расположением тела и освещением комнаты во время чтения. Лучше всего занять удобное положение лежа, чтобы разгрузить позвоночник, а в отношении света отдать предпочтение точечному ночнику с теплым рассеянным излучением. Не стоит включать общую дневную лампу или потолочные светодиоды, поскольку их яркость будет нарушать выработку мелатонина перед сном.Если соблюдать все рекомендации, специалисты уверены, что приятное чтение перед сном поможет наладить режим и избавиться от бессонницы.