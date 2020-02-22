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Друг Пелагеи и любящий отец: Умерший от инфаркта Алексей Сафиулин 22 февраля мог отметить 45-летний юбилей

Звезда проекта “Голос”, друг Пелагеи и примерный семьянин Алексей Сафиулин 22 февраля мог отметить 45-летний юбилей. В прошлом году артист, набиравший популярность, скончался от инфаркта.
Друг Пелагеи и любящий отец: Умерший от инфаркта Алексей Сафиулин 22 февраля мог отметить 45-летний юбилей

С детства певец проявлял артистические таланты. Его интерес укрепился лишь с возрастом, поэтому молодой человек поступил в ГИТИС, работал в театре и филармонии, а также оставил за спиной “Мариинку”. Однако настоящую известность знаменитость получил после участия в проекте “Голос”. В итоге Алексей Сафиулин много гастролировал и строил планы на будущее, которые не сбылись из-за трагической смерти от инфаркта. С ним попрощалась Пелагея, отметив в своем микроблоге, что ничего не предвещало беды.

Алексей Сафиулин нашел единственную любовь в юности. Его жена, родившая певцу дочь и сына, приходила на проект “Голос”, чтобы болеть за супруга. Сейчас наследница артиста активно занимается музыкой.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:17

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