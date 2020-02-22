Друг Пелагеи и любящий отец: Умерший от инфаркта Алексей Сафиулин 22 февраля мог отметить 45-летний юбилей





С детства певец проявлял артистические таланты. Его интерес укрепился лишь с возрастом, поэтому молодой человек поступил в ГИТИС, работал в театре и филармонии, а также оставил за спиной “Мариинку”. Однако настоящую известность знаменитость получил после участия в проекте “Голос”. В итоге Алексей Сафиулин много гастролировал и строил планы на будущее, которые не сбылись из-за трагической смерти от инфаркта. С ним попрощалась Пелагея, отметив в своем микроблоге, что ничего не предвещало беды.Алексей Сафиулин нашел единственную любовь в юности. Его жена, родившая певцу дочь и сына, приходила на проект “Голос”, чтобы болеть за супруга. Сейчас наследница артиста активно занимается музыкой.