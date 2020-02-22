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Участники телепроекта «Дом-2», которых зрители считают самыми глупыми

За всё время телешоу «Дом-2» на проекте побывало много разных и порой весьма занимательных персонажей. Вспомним некоторых из них, которых телезрители считают самыми глупыми участниками.

Участники телепроекта «Дом-2», которых зрители считают самыми глупыми

Одну из лидирующих позиций в рейтинге занимает Ольга Рапунцель. Принимая участие в различных викторинах и конкурсах, девушка с трудом отвечает даже на самые лёгкие вопросы. Её манера разговаривать и поведение свидетельствуют об отсутствии даже элементарных знаний.

Не ушёл далеко и муж Ольги Дмитрий Дмитренко. Его изречения доводят до смеха не только ребят с проекта, но и зрителей. Парень путает поговорки, произносит фразы, смысл которых сложно понять всем кроме него самого. Чего только стоит его фраза про «ноевский ковчег». Зрители советуют Дмитрию перестать страдать бездельем и начать читать умные книжки.


Ещё одним участником, которого поклонники проекта считают глупым, является Илья Яббаров. Участник пытается доказать всем, что он бизнесмен и в недалёком будущем станет олигархом. При этом Илья зарабатывает лишь только своим участием на телестройке.

Яркая участница Анастасия Голд часто удивляет зрителей своими странными высказываниями, указывающими на низкое образование. Даже её парень Илья Яббаров на фоне девушки кажется умнее. Про недалёкость Насти говорят и её поступки. Например, её желание создать семью с парнем, с которым она знакома лишь два месяца, и родить ему малыша.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:53

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