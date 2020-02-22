Психологи из США рассказали, чем женская месть отличается от мужской





Мужская месть чаще всего сопровождается эмоциональным всплеском и даже агрессивной реакцией. Представителям сильного пола свойственно мгновенное восстановление справедливости, не размышляя о будущих последствиях. К примеру, физическая расправа больше свойственна мужчинам, точно так же, как и быстрая отходчивость.В тоже время женщины ведут себя совершенно иначе. Учитывая свою физическую слабость и соответственно уязвимость, они осознают, что действовать и мстить нужно проницательно, продумывая каждый свой шаг. Чаще всего девушки прибегают к «отложенной мести», чтобы выбрать наиболее подходящий момент для морального или физического удара. В отличие от мужчин представительницы слабого пола не забывают былых обид и опасны злопамятством и коварством.Наблюдения психологов нашли подтверждение в истории. Известная княгиня Киевской Руси Ольга отомстила древлянам за жестокое убийство своего мужа князя Игоря. Она коварно заманила их в ловушку и сожгла сотни человек живьем. Кроме того, происходили случаи массовых кровавых расправ на территории Европы в 14 веке и в странах Дальнего Востока.Психологи отмечают, что такое поведение женщин не свидетельствует об агрессивных или жестоких наклонностях. Коварные способы мести – это следствие несправедливого, пренебрежительно и унизительного отношения на протяжении многих веков со стороны властей и мужей.