АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Психологи из США рассказали, чем женская месть отличается от мужской

Психологи из Гарвардского университета в США рассказали, чем отличается женская месть от мужской. Чтобы выяснить причины различий в поведении, специалисты исследовали не только научные факты, но и исторические.
Психологи из США рассказали, чем женская месть отличается от мужской

Мужская месть чаще всего сопровождается эмоциональным всплеском и даже агрессивной реакцией. Представителям сильного пола свойственно мгновенное восстановление справедливости, не размышляя о будущих последствиях. К примеру, физическая расправа больше свойственна мужчинам, точно так же, как и быстрая отходчивость.

В тоже время женщины ведут себя совершенно иначе. Учитывая свою физическую слабость и соответственно уязвимость, они осознают, что действовать и мстить нужно проницательно, продумывая каждый свой шаг. Чаще всего девушки прибегают к «отложенной мести», чтобы выбрать наиболее подходящий момент для морального или физического удара. В отличие от мужчин представительницы слабого пола не забывают былых обид и опасны злопамятством и коварством.

Наблюдения психологов нашли подтверждение в истории. Известная княгиня Киевской Руси Ольга отомстила древлянам за жестокое убийство своего мужа князя Игоря. Она коварно заманила их в ловушку и сожгла сотни человек живьем. Кроме того, происходили случаи массовых кровавых расправ на территории Европы в 14 веке и в странах Дальнего Востока.

Психологи отмечают, что такое поведение женщин не свидетельствует об агрессивных или жестоких наклонностях. Коварные способы мести – это следствие несправедливого, пренебрежительно и унизительного отношения на протяжении многих веков со стороны властей и мужей.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Садальский о матери: «Она умерла от опухоли мозга в 36…
Психологи рассказали, какие книги полезно читать вечером для избавления от…
Друг Пелагеи и любящий отец: Умерший от инфаркта Алексей Сафиулин 22 февраля мог отметить 45-летний…
Медики рассказали, почему кухонная доска может представлять опасность для здоровья…
Установлено, почему йодированная соль в составе супа не принесет пользы организму…
Психологи из США рассказали, чем женская месть отличается от…
Участники телепроекта «Дом-2», которых зрители считают самыми…
В Google перечислили главные риски установки приложений на смартфоны…
Андрей Загорский опроверг причастность к мини-сериалу о Юлии Началовой на «Первом…
В Китае раскрыли новые сроки инкубационного периода…
Экс-участница «Дом-2» Татьяна Мусульбес не позвала на свадьбу подругу Ирину…
Измена Суханова и алкоголизм Галкина: Отмечающая 55-летие актриса Дарья Михайлова не смогла избежать драм в личной…
После рассказа Настасьи Самбурской о мечтах поклонники назвали актрису…
Образование требует новейших…
Ученые из Дании выдвинули новую теорию происхождения…
В Совфеде отреагировали на воображаемый ядерный удар…
Кортни Кардашьян в оголяющем ягодицы платье позировала перед камерой возле…
Некоторые комнатные растения "помогают" женщинам наладить личную жизнь и приносят…
Сергей Мазаев о коррупции на радиостанциях: «Владельцы разговаривают с нами через…
Уральский ученый нашел способ остановить развитие глиобластомы, обнаруженной у Заворотнюк и…
Без семьи и детей: Татьяна Доронина и некоторые знаменитости встретили старость в…
Лолита Милявская о материнстве: "В моем возрасте можно не предохраняться, это в любом случае не закончится…
Компания Microsoft анонсировала выход производительной ОС Windows…
Ксения Собчак ответила на обвинения…
Названы три главные жизненные цели российских мужчин по версии…
NASA опубликовало фото древнего озера в…
Лиза Галкина изменила внешний вид благодаря новой…
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне…
Просмотреть все новости