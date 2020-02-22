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В Google перечислили главные риски установки приложений на смартфоны Huawei

В Google назвали главные риски установки собственных приложений на смартфоны Huawei. В первую очередь предупреждение касается программ, не прошедших сертификацию Play Protect.

Согласно официальному сообщению техподдержки Google, риски связаны с внедрением экономических санкций для Huawei со стороны США. Американские компании не могут продолжать работу с производителем без получения лицензии, что в Google официально прокомментировали лишь недавно. Оказалось, что корпорация намерена продолжить поддерживать свои разработки на аппаратах Huawei, вышедших до 16 мая 2019 года. При этом новые устройства не смогут получить сертификацию и, следовательно, получить такие сервисы, как Google Play, Gmail, YouTube и Maps.

При загрузке приложений Google на аппараты Huawei через сторонние сервисы есть риск их некорректной работы. Не исключено, что злоумышленники могут внести в них изменения, представляя угрозу безопасности для пользователей.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:47

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