Экс-участница «Дом-2» Татьяна Мусульбес не позвала на свадьбу подругу Ирину Пинчук





Не является секретом, что несколько недель назад бывшая участница «Дом-2» во второй раз вышла замуж. С предыдущей семейной жизнью и мужем Виктором Литвиновым Татьяна рассталась только под конец прошлого года, получив развод. И вот уже она пошла под венец со своим новым суженым - Сергеем Михом.Молодые люди решили обойтись без громкого праздника. Как рассказала сама Татьяна Мусульбес, они не приглашали гостей на торжество. Влюблённые быстро оформили свой брак в Одессе, отметив простым ужином в ресторане и прогулкой у Чёрного моря. Лишь спустя неделю Татьяна и Сергей заехали к родителям девушки. Теперь они собираются нанести визит родственникам со стороны Миха.Девушка пояснила, что считает стереотипами платье на девушке, костюм на мужчине и пышное торжество. По её словам, даже если бы она пошла расписываться в пижаме и тапочках, это всё равно был бы самый лучший день в её жизни.Любопытно, но лучшая подруга Ирина Пинчук отреагировала словами: «Поженились и поженились».