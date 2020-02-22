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Экс-участница «Дом-2» Татьяна Мусульбес не позвала на свадьбу подругу Ирину Пинчук

Похоже между близкими подругами Ириной Пинчук и Татьяной Мусульбес пробежала черная кошка. Причём кажется, что можно вести речь о крупном конфликте. Такой вывод сделали подписчики социальных сетях когда узнали, что Татьяна не стала приглашать свою подругу на свадьбу.

Экс-участница «Дом-2» Татьяна Мусульбес не позвала на свадьбу подругу Ирину Пинчук

Не является секретом, что несколько недель назад бывшая участница «Дом-2» во второй раз вышла замуж. С предыдущей семейной жизнью и мужем Виктором Литвиновым Татьяна рассталась только под конец прошлого года, получив развод. И вот уже она пошла под венец со своим новым суженым - Сергеем Михом.

Молодые люди решили обойтись без громкого праздника. Как рассказала сама Татьяна Мусульбес, они не приглашали гостей на торжество. Влюблённые быстро оформили свой брак в Одессе, отметив простым ужином в ресторане и прогулкой у Чёрного моря. Лишь спустя неделю Татьяна и Сергей заехали к родителям девушки. Теперь они собираются нанести визит родственникам со стороны Миха.


Девушка пояснила, что считает стереотипами платье на девушке, костюм на мужчине и пышное торжество. По её словам, даже если бы она пошла расписываться в пижаме и тапочках, это всё равно был бы самый лучший день в её жизни.

Любопытно, но лучшая подруга Ирина Пинчук отреагировала словами: «Поженились и поженились».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:22

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