В Китае раскрыли новые сроки инкубационного периода коронавируса





До недавнего времени считалось, что вирус проявляет себя в течение двух недель, а новые сведения о болезни могут значительно осложнить сдерживание эпидемии. Как оказалось, у 70-летнего гражданина проявились симптомы недуга спустя почти месяц после последнего контакта с заболевшим. Он навещал сестру, переносчика болезни, еще в январе, а вирус проявил себя в конце этого месяца. В частности, он страдает от слабости и повышенной температуры.Медики также откорректировали определение “близкого контакта” с зараженными, поскольку болезнь может передаваться за несколько суток до того, как проявятся первые симптомы. Поэтому наблюдение необходимо установить также над теми, кто контактировал с пациентом за два дня до того, как он заметил признаки недуга.