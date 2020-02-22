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В Китае раскрыли новые сроки инкубационного периода коронавируса

Медики из Китая обновили информацию о сроках инкубационного периода распространившегося в стране коронавируса. Согласно официальному заявлению властей, от момента заражения COVID-2019 до проявления первых симптомов может пройти 27 дней.

До недавнего времени считалось, что вирус проявляет себя в течение двух недель, а новые сведения о болезни могут значительно осложнить сдерживание эпидемии. Как оказалось, у 70-летнего гражданина проявились симптомы недуга спустя почти месяц после последнего контакта с заболевшим. Он навещал сестру, переносчика болезни, еще в январе, а вирус проявил себя в конце этого месяца. В частности, он страдает от слабости и повышенной температуры.

Медики также откорректировали определение “близкого контакта” с зараженными, поскольку болезнь может передаваться за несколько суток до того, как проявятся первые симптомы. Поэтому наблюдение необходимо установить также над теми, кто контактировал с пациентом за два дня до того, как он заметил признаки недуга.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:24

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