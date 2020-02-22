Измена Суханова и алкоголизм Галкина: Отмечающая 55-летие актриса Дарья Михайлова не смогла избежать драм в личной жизни





Дарья Михайлова рано начала актерскую карьеру, дебютировав в фильме “Голубой портрет”, а потом на нее посыпались предложения от именитых режиссеров. Вскоре она получила соответствующее образование и сыграла множество ролей, зачастую драматических. Актриса проявила себя также как преподаватель, но на ее карьеру сильно повлияла личная жизнь. Первый муж Михайловой коллега Максим Суханов завел отношения на стороне, несмотря на наличие супруги и дочери. Это сильно ранило звезду, из-за чего она полностью посвятила себя творчеству, а вскоре обратила внимание на Владислава Галкина. Второй муж артистки становился агрессивным под воздействием алкоголя и даже мог стрелять из травматического пистолета в таком состоянии.Вскоре пара приняла решение развестись, и процесс был назначен на 10 марта 2010 года. Однако актер скончался за несколько недель до этого, что привело к травле его супруги. Вскоре актриса перестала выходить к публике и о ней начали говорить, как о затворнице.