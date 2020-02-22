После рассказа Настасьи Самбурской о мечтах поклонники назвали актрису "содержанкой"

По мнению знаменитости, идеальный отдых – это когда можно уехать от повседневной рутины и ничего не делать. Настасья Самбурская мечтает покинуть Россию на полгода и забыть на это время о творческой деятельности. Под публикацией звезды «Универа» отметился Игорь Верник, который заявил, что тоже хочет так отдыхать. При этом некоторые интернет-пользователи осудили звезду и предположили, что она собралась замуж за так называемого «папика», чтобы превратиться в содержанку.Недоброжелатели заявили, что артистке нужно «лечить мозги». Однако поклонников интересовало также то, почему Самбурская хочет уехать из страны. Нашлись и преданные фанаты, которые поддержали кумира и пожелали, чтобы мечта сбылась.