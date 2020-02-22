В Совфеде отреагировали на воображаемый ядерный удар США





Политик обратил внимание, что действующая в РФ военная доктрина попросту не предусматривает инициативу ядерного удара. Последний возможен лишь как ответная реакция, что актуально также для военных действий в Европе. Таким стал ответ страны на заявление Пентагона о том, что последние учения рассматривали ситуацию, согласно которой Россия первой нанесла удар по европейским странам. Согласно сценарию, атака стала ядерной, а ответом был аналогичный удар по агрессору. Также в Пентагоне разработали план действия с учетом возможного ядерного кризиса.В 2018 году Владимир Путин подчеркивал, что страна готова ответить на ядерный удар, но исключена возможность того, что она окажется инициатором.