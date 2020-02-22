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Некоторые комнатные растения "помогают" женщинам наладить личную жизнь и приносят счастье

Науке давно известны полезные свойства домашней флоры для насыщения воздуха кислородом, которые способствует лучшему самочувствию всей семьи. Однако некоторые комнатные растения помогают женщинам наладить личную жизнь и приносят счастье.
Некоторые комнатные растения "помогают" женщинам наладить личную жизнь и приносят счастье

Спатиффилум, который называют «женским счастьем», обладает уникальной энергией, притягивающей в жизнь одинокой женщины достойного спутника. Также цветок способен предотвращать ссоры и даже измены в образовавшейся паре. Подобным действием обладает «цветок любви» или гибискус. В Индии именно из него плетут подвенечные украшения, букеты и бутоньерки для жениха и невесты. Принято считать, что это растение укрепляет узы брака на всю жизнь.

Согласно народным поверьям «дерево влюбленных» или аихризон зацветает тогда, когда в жизни женщины появляется подходящий мужчина для семейных отношений. В некоторых восточных странах растение дарят на свадьбу молодым в качестве талисмана и оберега вечной любви.

Хотя поверья сохранились еще с давних времен, многие люди продолжают верить в чудесные свойства живой флоры.

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Общество / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:37

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