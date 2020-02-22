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Сергей Мазаев о коррупции на радиостанциях: «Владельцы разговаривают с нами через губу»

Сергей Мазаев рассказал журналистам о коррупции, присутствующей на радиостанциях. По словам музыканта, их владельцы зарабатывают на артистах огромные деньги.
Сергей Мазаев о коррупции на радиостанциях: «Владельцы разговаривают с нами через губу»

Как отметил лидер группы «Моральный кодекс», вышеназванные личности уже через 3-4 года после работы приобретают себе элитную недвижимость в Серебряном бору. Сергей Мазаев считает, что больше нигде в мире нельзя заработать такие средства подобной деятельностью. Певец добавил, что владельцы радиостанций смотрят на представителей эстрады сверху вниз и берут с них деньги, чтобы «помочь» оказаться в эфире. Как сказал автор песен, он «не ходит на поклон», поэтому композиций его коллектива нет в ротации на радио.

На альбомы «Морального кодекса» почти никто не обращает внимания, а исключение составляют журналисты, которые пишут статьи на музыкальную тематику. Мазаев отметил, что на Западе законы на стороне артистов, которые гордятся полученными наградами, а в РФ это пока невозможно.

По мнению музыканта, на российских церемониях призы вручают тем, кто «ходит на поклон» к богатым мошенникам. Также исполнитель сообщил, что среди его коллег есть холуи, но он считает, что прогибаться перед руководителями радиостанций нельзя.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:23

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