Без семьи и детей: Татьяна Доронина и некоторые знаменитости встретили старость в одиночестве





84-летняя российская актриса театра и кино, а также режиссёр и писательница состояла в официальном браке пять раз. Несмотря на то, что о каждом из своих возлюбленных Татьяна Доронина отзывается наилучшим образом, она так и не испытала материнского счастья. Подобная история жизни сложилась и у Элины Быстрицкой, которой не стало в апреле прошлого года. 91-летняя актриса была замужем всего раз, однако ей также не удалось обзавестись детьми.Известный телеведущий, журналист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман неоднократно заявлял, что «не собирается жениться никогда». Как известно, он не имеет жены и наследников.В тоже время 77-летняя Ирина Мирошниченко сожалеет, что «в свое время думала только о карьере». Актриса была трижды замужем и всегда привлекала внимание уважаемых мужчин, но в молодости у нее были другие цели. На данный момент она встречает старость в одиночестве.