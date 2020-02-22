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Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской

Телеведущая недоумевает от настолько эмоциональных реакций певицы.


Как мы писали ранее, на своей странице в Instagram Любовь Успенская резко раскритиковала шоу «Док-ток» и его ведущую Ксению Собчак. Она обвинила Ксению в бессердечности, отсутствии желания вникнуть в проблемы и беды участника, и попытках дать зрителям «крови и зрелищ» любыми способами.

Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать. Под записью Успенской Ксения Анатольевна прокомментировала нападки певицы. Она напомнила, что «королева шансона» пришла к ней, как к журналисту, и на программе было только интервью. Собчак призналась, что задавала неудобные и неприятные вопросы, но подчеркнула свои попытки избежать нетактичных вопросов. В ответ она обвинила исполнительницу в том, что та пришла на телешоу, чтобы восстановить собственное лицо и выглядеть на ней совершенно определенным образом. Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать. Собчак пообещала что ничего не будет вырывать из контекста и «компилировать». Всё сказанное Любовью Успенской останется нетронутым монтажом.

Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской

Телеведущая сожалеет о настолько эмоциональной реакции певицы, но уточнила, что Успенская не готова слышать и понять правду от посторонних людей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:57

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