Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской





Как мы писали ранее, на своей странице в Instagram Любовь Успенская резко раскритиковала шоу «Док-ток» и его ведущую Ксению Собчак. Она обвинила Ксению в бессердечности, отсутствии желания вникнуть в проблемы и беды участника, и попытках дать зрителям «крови и зрелищ» любыми способами.Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать. Под записью Успенской Ксения Анатольевна прокомментировала нападки певицы. Она напомнила, что «королева шансона» пришла к ней, как к журналисту, и на программе было только интервью. Собчак призналась, что задавала неудобные и неприятные вопросы, но подчеркнула свои попытки избежать нетактичных вопросов. В ответ она обвинила исполнительницу в том, что та пришла на телешоу, чтобы восстановить собственное лицо и выглядеть на ней совершенно определенным образом. Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать. Собчак пообещала что ничего не будет вырывать из контекста и «компилировать». Всё сказанное Любовью Успенской останется нетронутым монтажом.Телеведущая сожалеет о настолько эмоциональной реакции певицы, но уточнила, что Успенская не готова слышать и понять правду от посторонних людей.