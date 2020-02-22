Лолита Милявская о материнстве: "В моем возрасте можно не предохраняться, это в любом случае не закончится беременностью"

Сейчас 56-летняя артистка находится на гастролях в Германии. Лолита Милявская считает, что в ее возрасте шанса забеременеть у нее больше нет. При этом данный вопрос знаменитость волнует меньше, чем китайский коронавирус. Недавно в жизни звезды российской эстрады появился новый возлюбленный. О загадочном мужчине известно только то, что он бизнесмен, а еще он оплатил исполнительнице отдых в Израиле. На данный момент певица оформляет развод с пятым супругом – тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.Как сказала Милявская, распространяющийся по миру вирус, унесший в Китае более 2-х тысяч жизней, ее не пугает. Также певица добавила, что на концертах в Германии будет меньше целоваться с поклонниками и зрителями. Таким образом артистка планирует предохраняться от болезни.