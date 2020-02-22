Компания Microsoft анонсировала выход производительной ОС Windows 10X
В Microsoft анонсировали выход производительной операционной системы Windows 10X. Данная платформа может обновляться в течение 90 секунд.
Согласно официальным сведениям, опубликованным разработчиком, Windows 10X стала высокопроизводительной и защищенной, а возможность обновления за 90 секунд является ее отличительной особенностью. Изменения были сделаны посредством внедрения новой архитектуры системы, в которой отделяется условное ядро от разного рода модулей-контейнеров. Таким образом происходит ее самообновление.
Windows 10X поддерживает синхронизацию со смартфонами, имеющими два экрана.
Согласно официальным сведениям, опубликованным разработчиком, Windows 10X стала высокопроизводительной и защищенной, а возможность обновления за 90 секунд является ее отличительной особенностью. Изменения были сделаны посредством внедрения новой архитектуры системы, в которой отделяется условное ядро от разного рода модулей-контейнеров. Таким образом происходит ее самообновление.
Windows 10X поддерживает синхронизацию со смартфонами, имеющими два экрана.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00