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NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре

В NASA опубликовали кадры древнего озера, которое размещалось в Сахаре около 7 тысяч лет назад. Водоем, которому присвоили название Мега-Чад, занимал площадь в 400 тыс. кв. км.
NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре

Ученые доказали, что известное в современности озеро Чад является лишь малой частью аналога, который размещался на этом месте в древности. Водоем Мега-Чад четко заметен на новом изображении, которое передает возвышенности, песчаные косы и пляжные гряды, находящиеся вдоль северо-восточных берегов. Исследователи уверены, что значительное уменьшение объемов озера произошло буквально за несколько сотен лет.

Благодаря полученным данным реконструированного уровня озера, ученые предположили, что влажный период неожиданно закончился около 5 тысяч лет назад. Это привело к процессу уменьшения количества воды. Сейчас древнее озеро является первоисточником атмосферной пыли в Боделе. В своем исследовании ученые использовали полученные спутниковые снимки, а также задействовали результаты анализа осадка. В итоге была составлена история уровня водоема за последние 15 тысяч лет.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:43

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