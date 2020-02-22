Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны





Первый китайский аппарат, являющийся частью космической миссии «Чанъэ-3» осуществил посадку на спутнике Земли в 2013 году и завершил свою работу через три года. Новый космический аналог Yutu-2 был запущен на удаленную сторону Луны в начале 2019 года. Благодаря своим улучшенным характеристикам, ученые называют его первым «планетоходом» или «марсоходом» за последние 40 лет после завершения исследовательской деятельности «Лунохода-2» 1973 года.Научный сотрудник NASA Дэн Мориарти сообщает, что запечатленные на снимках камни «довольно схожи» по размеру и форме. Ученые предполагают, что данная физическая особенность может свидетельствовать об их общем происхождении. Ввиду того, что породы отличаются насыщенностью пигментного оттенка, не свойственного почве спутника, эксперты допускают вероятность их возникновения в результате метеоритного столкновения. Кроме того, эрозия на поверхности микрометеоритов, вызванная резкими перепадами температур, говорит об их недавнем образовании.Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.