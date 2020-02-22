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Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило на своем официальном сайте информацию о новых снимках «странных» камней на обратной стороне Луны. Согласно новостной заметке, необычные породы были зафиксированы ровером Yutu-2.
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны

Первый китайский аппарат, являющийся частью космической миссии «Чанъэ-3» осуществил посадку на спутнике Земли в 2013 году и завершил свою работу через три года. Новый космический аналог Yutu-2 был запущен на удаленную сторону Луны в начале 2019 года. Благодаря своим улучшенным характеристикам, ученые называют его первым «планетоходом» или «марсоходом» за последние 40 лет после завершения исследовательской деятельности «Лунохода-2» 1973 года.

Научный сотрудник NASA Дэн Мориарти сообщает, что запечатленные на снимках камни «довольно схожи» по размеру и форме. Ученые предполагают, что данная физическая особенность может свидетельствовать об их общем происхождении. Ввиду того, что породы отличаются насыщенностью пигментного оттенка, не свойственного почве спутника, эксперты допускают вероятность их возникновения в результате метеоритного столкновения. Кроме того, эрозия на поверхности микрометеоритов, вызванная резкими перепадами температур, говорит об их недавнем образовании.

Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:22

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