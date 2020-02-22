Поклонники оценили снимок Максима Галкина с глинтвейном на отдыхе в Италии

Знаменитое семейство находится в Доломитах на горнолыжном курорте. На странице Максима Галкина в Instagram появилась новая фотография, на которой он позировал с кружкой горячего глинтвейна в руках. В подписи к снимку шоумен отметил, что данный напиток на горе – это «лучшее, что может быть в лыжах». Подписчики супруга Пугачевой оценили публикацию кумира. В комментариях многие поддержали телеведущего. При этом певица Алика Смехова написала, что с глинтвейном и «лыжи не нужны».Также Игорь Крутой остался под впечатлением от сюжета комика, а Ирина Салтыкова назвала его «красавцем». По словам некоторых поклонников, на фото Галкин выглядит моложе своего возраста, а еще ему к лицу отпуск и горы.