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Поклонники оценили снимок Максима Галкина с глинтвейном на отдыхе в Италии

Максим Галкин сейчас отдыхает в Италии вместе со своими детьми Лизой и Гарри. Юморист часто радует поклонников новыми снимками, а на одном из последних он запечатлен с глинтвейном в горах.
Поклонники оценили снимок Максима Галкина с глинтвейном на отдыхе в Италии

Знаменитое семейство находится в Доломитах на горнолыжном курорте. На странице Максима Галкина в Instagram появилась новая фотография, на которой он позировал с кружкой горячего глинтвейна в руках. В подписи к снимку шоумен отметил, что данный напиток на горе – это «лучшее, что может быть в лыжах». Подписчики супруга Пугачевой оценили публикацию кумира. В комментариях многие поддержали телеведущего. При этом певица Алика Смехова написала, что с глинтвейном и «лыжи не нужны».

Также Игорь Крутой остался под впечатлением от сюжета комика, а Ирина Салтыкова назвала его «красавцем». По словам некоторых поклонников, на фото Галкин выглядит моложе своего возраста, а еще ему к лицу отпуск и горы.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:16

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