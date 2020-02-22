В Италии спецслужбы провели обыск в гостиничных номерах членов российской сборной по биатлону
В связи с делом о допинге спецслужбы провели обыск в номерах отеля в Италии, где проживают российские биатлонисты. У всех спортсменов были изъяты ноутбуки.
В Италии недавно начался Чемпионат Мира, на котором присутствуют российские биатлонисты. Спортсмены были размещены в отеле в Антхольце, где заметили полицейские автомобили. Ряд Telegram-каналов сообщил о том, что спецслужбы проводят обыск в комнатах россиян, а видеоподтверждение наличия экстренной ситуации в социальных сетях разместил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На кадрах можно было заметить, что у отеля действительно находятся полицейские.
В результате обыска были изъяты ноутбуки и смартфоны биатлонистов, что произошло в рамках расследования дела о применении допинга. Осмотр также провели в автомобиле, на котором передвигались спортсмены.
В Италии недавно начался Чемпионат Мира, на котором присутствуют российские биатлонисты. Спортсмены были размещены в отеле в Антхольце, где заметили полицейские автомобили. Ряд Telegram-каналов сообщил о том, что спецслужбы проводят обыск в комнатах россиян, а видеоподтверждение наличия экстренной ситуации в социальных сетях разместил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На кадрах можно было заметить, что у отеля действительно находятся полицейские.
В результате обыска были изъяты ноутбуки и смартфоны биатлонистов, что произошло в рамках расследования дела о применении допинга. Осмотр также провели в автомобиле, на котором передвигались спортсмены.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:09