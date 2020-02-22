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Ученые изучают возможность использования эфирных масел в качестве лекарственных препаратов

Ученые рассматривают возможность применения эфирных масел в качестве лекарственных препаратов. Результаты соответствующего исследования представили сотрудники Центра микробиологии Левенского католического университета.

Эфирные масла производятся путем применения сухой или паровой дистилляции, а также с помощью прессования кожуры цитрусовых. Полученные смеси имеют сложный состав, благодаря которому имеют потенциал для использования в медицине. В частности, эксперты оценили некоторые параметры для около 600 компонентов эфирных масел. Результате данной работы показали, что они несут в себе перспективу для создания новых лекарств и заслуживают большего внимания. Особенно важными могут оказаться масла, полученные из растений, зарекомендовавших себя в медицине.

Компоненты эфирных масел обладают уникальными свойствами и могут применяться в терапевтических целях. Особенно полезными они станут при лечении болезней легких и дыхательных путей.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:52

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