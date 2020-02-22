Ксения Собчак поддержала юную футболистку Арину из Екатеринбурга





Ведущая нового телешоу на «Первом канале» Ксения Собчак в своей социальные сети Instagram выразила поддержку юной футболистке из Екатеринбурга, которую зовут Арина. Девочка занимается футболом и играет в команде мальчиков с одиннадцати лет. Их команда называется «Факел», а девочка является капитаном команды. На одном из этапов турнира девочке заявили, что этот турнир только для мальчиков и не допустили до соревнований.Ксения Собчак заметила, что все, кто когда-то тренировал или занимался с Ариной, отмечают её, как лучшую футболистку страны своего возраста.Ещё ведущая отметила, что регламентом мини-футбольного первенства Российской Федерации не запрещается девочкам участвовать составах команд мальчиков. Ксения Собчак подчеркнула, что во время предварительного этапа никого не смущала девочка в команде, а когда команда прошла дальше, начали строить препятствия.Также добавим, что потом Арину Акатьеву всё же допустили до соревнований с командой мальчиков. Но в следующем году девочка планирует покинуть Екатеринбург. В её планах продолжить тренировки в одной из самых сильных школ страны - в футбольной школе «Чертаново». Ведь самые талантливые футболистки со всей России тренируются именно там.