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Ксения Собчак поддержала юную футболистку Арину из Екатеринбурга

Телеведущая заявила, что дискриминация женщин в России всё ещё существует.

Ксения Собчак поддержала юную футболистку Арину из Екатеринбурга

Ведущая нового телешоу на «Первом канале» Ксения Собчак в своей социальные сети Instagram выразила поддержку юной футболистке из Екатеринбурга, которую зовут Арина. Девочка занимается футболом и играет в команде мальчиков с одиннадцати лет. Их команда называется «Факел», а девочка является капитаном команды. На одном из этапов турнира девочке заявили, что этот турнир только для мальчиков и не допустили до соревнований.

Ксения Собчак заметила, что все, кто когда-то тренировал или занимался с Ариной, отмечают её, как лучшую футболистку страны своего возраста.


Ещё ведущая отметила, что регламентом мини-футбольного первенства Российской Федерации не запрещается девочкам участвовать составах команд мальчиков. Ксения Собчак подчеркнула, что во время предварительного этапа никого не смущала девочка в команде, а когда команда прошла дальше, начали строить препятствия.

Также добавим, что потом Арину Акатьеву всё же допустили до соревнований с командой мальчиков. Но в следующем году девочка планирует покинуть Екатеринбург. В её планах продолжить тренировки в одной из самых сильных школ страны - в футбольной школе «Чертаново». Ведь самые талантливые футболистки со всей России тренируются именно там.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:40

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