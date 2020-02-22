Дана Борисова написала книгу о своей личной жизни за пару месяцев

После пережитых курсов реабилитаций знаменитость внезапно решила попробовать себя в роли писателя, но судя по всему, вдохновение не заставило себя ждать. Всего за пару месяцев Дана Борисова подготовила книгу собственных мемуаров, которые в ближайшее время займут книжные магазины по всей России. Частая гостья ток-шоу очень переживает по поводу презентации, поскольку вложила в издание свои чувства, мысли, эмоции. Известно, что звезда поделиться с читателями своими душевными проблемами, семейными ссорами, лечением, а также потерей жизненного интереса.Многие истории из жизни Борисовой часто публиковались в СМИ и обсуждались на телевидении, однако журналистка решила создать интригу, уделив внимание одному человеку. После прочтения книги можно будет узнать, о ком в ней идет речь.