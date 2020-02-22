Андрей Разин предложил Дмитрию Шепелеву работу в программе «Дискотека «Союз»

По словам менеджера группы «Ласковый май», телеведущий является эмоциональным человеком, талантливым и интеллигентным мужчиной. Как считает Андрей Разин, по этой причине он не выдержал критики по поводу того, что его проект был срежиссирован. Артист также добавил, что против него недавно устраивал провокацию канал «Россия-1». По мнению представителя российской эстрады, у журналистов нет ничего святого, их волнуют рейтинги и выгодная продажа рекламы в ходе скандальных выпусков., - заявил деятель и высказал Шепелеву свое уважение.Разин отметил, что готов помочь экс-супругу Жанны Фриске с трудоустройством и пригласить его в свою музыкальную программу «Дискотека «Союз». В таком случае шоумен будет обеспечен работой на 2-3 года.