АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

В Сибири ученые обнаружили замерзшего 46 тысяч лет назад жаворонка

В Сибири ученые нашли замерзшего 46 тысяч лет назад жаворонка. Результаты исследования найденного экземпляра опубликованы в научном издании Communicators Biology.

Археологи проводили раскопки около деревни Белая гора на северо-востоке Сибири. Изначально исследователи приняли особь жаворонка за современную, но потом выяснилось, что птица относится к последнему ледниковому периоду. До сих пор данный экземпляр не получил своего названия, но ученые именуют его Icebird.

Находку сделал палеонтолог Лав Дален из Шведского музея естественной истории и доставил ее в лабораторию. Выяснилось, что птица скончалась ненасильственной смертью, но ее тело почти мгновенно покрылось льдом. Согласно результатам радиоуглеродного датирования, этот жаворонок жил 46 тысяч лет назад, а его вид удалось определить благодаря сотрудничеству с орнитологами. Птицу отнесли к виду Eremophila alpestris, из которого произошли подвиды, обитающие в современности в России и Монголии.

Таким образом ученые доказали, что происходящие с климатом стремительные изменения стали причиной образования новых подвидов. Они намерены продолжить исследование, чтобы оценить скорость эволюционных изменений.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые изучают возможность использования эфирных масел в качестве лекарственных…
Ксения Собчак поддержала юную футболистку Арину из…
Шеф-повар Антон Калер поделился идеями «вкусного сюрприза» для мужчины на 23…
Дана Борисова написала книгу о своей личной жизни за пару…
Владимир Путин озвучил перечень поручений по борьбе с…
Андрей Разин предложил Дмитрию Шепелеву работу в программе «Дискотека…
В Сибири ученые обнаружили замерзшего 46 тысяч лет назад…
Пригожин назвал Екатерину Гордон “жабой” после слов юриста о политической карьере…
Антона Беккужева выгнали - Маша Вебер новая ведущая проекта…
Психологи назвали распространённые ошибки в воспитании…
Оксана Пушкина предложила помощь затравленным участницам клипа лидера Rammstein…
Историк Иван Шевченко развенчал миф о массовом пьянстве среди русских…
Впервые с 2010 года Оззи Осборн выпустил сольный альбом “Ordinary…
Медики назвали киви «сладким лекарством» для борьбы с…
Сергей Шнуров прокомментировал намерение певицы Валерии пойти в…
Медики рекомендуют людям с аутоиммунными заболеваниями перейти на раздельное…
Сергей Нетиевский проиграл суд «Уральским…
Участница шоу “Холостяк” Виктория Короткова сыграла тайную…
Новые виды бактерий помогут ученым в борьбе с изменением…
Сергей Ефимов об уходе Дмитрия Шепелева с «Первого канала»: «Это махровейший…
Психологи утверждают, что негативное мышление может быть полезным для здоровья…
Тину Канделаки поклонники раскритиковали из-за последствий после одной из…
Психологи назвали признаки сапиосексуальности у…
Компания Czinger показала "гиперакар 21-го…
Ученые: Работа в выходные дни негативно влияет на здоровье…
Медики рассказали, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона по…
Физики определили разницу между материей и…
Напиток из цикория улучшает работу мозга и сохраняет здоровье системы пищеварения…
Просмотреть все новости