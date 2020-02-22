В Сибири ученые обнаружили замерзшего 46 тысяч лет назад жаворонка





Археологи проводили раскопки около деревни Белая гора на северо-востоке Сибири. Изначально исследователи приняли особь жаворонка за современную, но потом выяснилось, что птица относится к последнему ледниковому периоду. До сих пор данный экземпляр не получил своего названия, но ученые именуют его Icebird.Находку сделал палеонтолог Лав Дален из Шведского музея естественной истории и доставил ее в лабораторию. Выяснилось, что птица скончалась ненасильственной смертью, но ее тело почти мгновенно покрылось льдом. Согласно результатам радиоуглеродного датирования, этот жаворонок жил 46 тысяч лет назад, а его вид удалось определить благодаря сотрудничеству с орнитологами. Птицу отнесли к виду Eremophila alpestris, из которого произошли подвиды, обитающие в современности в России и Монголии.Таким образом ученые доказали, что происходящие с климатом стремительные изменения стали причиной образования новых подвидов. Они намерены продолжить исследование, чтобы оценить скорость эволюционных изменений.