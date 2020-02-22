Пригожин назвал Екатерину Гордон “жабой” после слов юриста о политической карьере Валерии





Гордон заявила, что звезда не является лидером, способным объединять людей, а также ничего не знает о ее гражданской позиции. Кроме того, юрист не считает Валерию гениальной и смелой личностью, а потому уверена, что она не сможет добиться успеха на политическом поприще.Пригожин резко отреагировал на слова общественницы, подчеркнув, что в ней говорит обычная зависть к успешному человеку. Также знаменитость вспомнил о разводе Гордон с Жориным, когда она просила Валерию помочь ей в данной ситуации, но не была похожа на жертву домашнего произвола.