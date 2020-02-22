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Психологи назвали распространённые ошибки в воспитании детей

Практикующие психологи отмечают, что чаще всего самые распространенные методы воспитания детей абсолютно не эффективны. Более того, они могут негативно отразится на эмоциональном состоянии и дальнейшем будущем уже взрослой личности. Эксперты назвали частые ошибки родителей, чтобы избежать плачевных последствий.
Психологи назвали распространённые ошибки в воспитании детей

Прежде всего, детские психологи предостерегают от сравнения ребенка с другими детьми. Кроме того, не следует обобщать поступки сына или дочери, употребляя формулировки: «все дети такие», «вы все никогда не меняетесь» и подобные. Также некоторые родители позволяют себе приравнивать достижения своей молодости к действиям наследника словами - «а я в твоем возрасте…». Практикующие специалисты уверены, что такие действия неизбежно сказываются на эмоциональном состоянии юноши или девушки, подавляя любые амбиции и собственное самоуважение.

Следующее место в списке распространенных ошибок заняло - гендерное разделение в семье. К этому пункту могут относиться домашние обязанности и запреты на проявление чувств. Слова «мужчина никогда не плачет» могут надолго оттолкнуть сына от попыток близкого общения с родителем, а также повлияют на формирование внутреннего «я», которое не будет давать волю искренним эмоциям в будущем.

Одна из самых губительных фраз в воспитании – «я так и знала, что ты не …». Психологи уверены, что мотивация критикой, так же как и сравнение, полностью разрушит веру ребенка в самого себя и свои возможности. Эксперты уверены, что большинство любящих родителей не намерено допускают ошибки в общении с детьми, а делают это из-за собственного неумения доносить информацию иными способами. Чтобы избежать непоправимых последствий, необходимо без угроз, сравнений и унижений спокойно говорить с ребенком, независимо от его возраста.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:00

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